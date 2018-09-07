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Польские таможенники начали "тихую забастовку", на границе возможно увеличение очередей

22:37, 07 сентября 2018
Политика
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Польские таможенники начали "тихую забастовку" / flickr.com/photos/lplewnia

Посольство Украины в Польше предупреждает о возможном росте очередей и длительности прохождения таможенных процедур на украинско-польской границе из-за "тихой забастовки", которую начали в пятницу, 7 сентября, польские таможенники.

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Об этом посольство Украины сообщает на странице вFacebook.

“По информации Профсоюзного комитета Таможенной службы Республики Польша, сегодня 7 сентября польские таможенники начали так называемую “тихую забастовку”, что может привести к увеличению очередей и длительности прохождения таможенных процедур при пересечении украино-польской государственной границы в автомобильных и пеших пунктах пропуска”, - говорится в сообщении.

В посольстве просят путешествующих, учесть эти обстоятельства при планировании путешествий в Польшу.

Как сообщал УНИАН, в конце августа профсоюз работников структур, подчиненных МВД Польши, предупредили о возможных проблемах в международных перевозках.

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Теги: #забастовка#Польща#страйк#таможенники#граница с Польшей