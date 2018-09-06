"Выборы" нового главаря "ЛДНР": появилась реакция Кремля

Песков предлагает такую информацию "все-таки в "ЛНР" и "ДНР" подтверждать".

В Кремле отказались комментировать возможность проведения "выборов" российских главарей для оккупированого Донбасса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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"Эту информацию нужно все-таки в "ЛНР" и "ДНР" подтверждать. Эти решения не принимаются в Москве, тем более, после тех событий, которые произошли, я имею в виду террористический акт хорошо известный (УНИАН: ликвидация 31 августа главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко). Нужно все-таки узнавать у представителей Донбаса", - сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить информацию о "выборах".

Напомним, о том, что в "ДНР" и "ЛНР" пройдут так называемые выборы РБК рассказал источник, близкий к Кремлю, и подтвердили два собеседника, близких к "властям" "ЛДНР". Они связали возвращение к идее проведения "выборов" с убийством Захарченко.