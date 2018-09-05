Украина продолжит поддерживать Великобританию в противодействии гибридным методам РФ - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что в связи с расследованием отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, Украина продолжит поддерживать Великобританию в противодействии гибридным методам, к которым прибегает Россия.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

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"Расследование Великобританией дела Скрипалей обнаружило то, что и должно было обнаружить. Мы всегда были солидарны с нашими британскими друзьями и партнерами в противодействии гибридным методам России и будем поддерживать их борьбу и дальше!" - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, британская полиция назвала имена двух граждан России, которых подозревают в отравлении бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочери Юлии. Речь идет о российских гражданах Александре Петрове и Руслане Боширове.

*** 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заверила, что Британия не позволит РФ восстановить шпионскую сеть в Соединенном Королевстве.

Ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. В ответ в РФ приняли аналогичные меры и выслали такое же количество дипломатов из этих стран.

Организацией по запрещению химического оружия подтверждены выводы Великобритании по применению токсичного химического вещества в Солсбери.