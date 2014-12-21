Организатора сепаратистских акций в Харькове посадили в СИЗО

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя прокурора города Александра Бударного.

По его сведениям, вчера, 19 декабря, Ленинский районный суд Харькова поддержал ходатайство прокуроров – процессуальных руководителей. Подозреваемый будет находиться в следственном изоляторе до 30 января 2015 года – времени истечения срока досудебного расследования. Суд не определил для подозреваемого размер залога.

«Изменение меры пресечения связано с тем, что вчера указанному гражданину объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК Украины, а именно публичные призывы к насильственной смене конституционного строя и захвату государственной власти, совершенные повторно. Благодаря последовательной и скоординированной работе работников СБУ, милиции и прокуратуры собрана достаточная доказательная база для инкриминирования указанных преступлений. Согласно последним изменениям в законодательство, подозреваемым в преступлениях, предусмотренных статьями 109-114 Уголовного кодекса Украины может избираться мера пресечения исключительно в виде содержания под стражей», - отметил Бударный.

В прокуратуре заметили, что в апреле данному гражданину было объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 294 УК Украины (организация массовых беспорядок) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Однако, в мае он вышел под залог.

Как стало известно УНИАН из источников, знакомых с ходом следствия, вчера под стражу взяли члена координационного совета движения «Юго-Восток» Юрия Апухтина, который весной 2014 года был организатором харьковских митингов за федерализацию Украины.