В Харькове освободили под залог подозреваемого в организации массовых беспорядков Апухтина

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сам Апухтин.

По его словам, за него вчера, 7 мая, был внесен залог, после чего его отпустили. Апухтин отметил, что сейчас он обязан носить электронный браслет, чтобы правоохранители могли знать о его местонахождении, и не имеет права покидать территорию Харькова.

Активист подчеркнул, что запрет на участие в массовых мероприятиях для него не предусмотрен.Читайте такжеВ Харькове СБУ разоблачила группу диверсантов, которые планировали теракты на 9 мая

Апухтин отметил, что сегодня, 8 мая, в 11:00 начнется судебное заседание, на котором будет рассматриваться его апелляция на «ограничение свободы». В частности, активист планирует обжаловать запрет покидать территорию города Харькова.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в Харькове задержали организаторов и активных участников митингов сторонников федерализации Украины Апухтина и Спартака Головачева.

По сведениям милиции, они координировали свои действия за пределами Украины, после чего организовывали массовые беспорядки и правонарушения на территории Харькова. Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

Апухтину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца и определен залог в размере 92 тыс. грн.