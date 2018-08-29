Посол сообщил о намерении Украины закупить у США новейшие системы ПВО

По словам посла Украины в США Валерия Чалого, для армии необходимы минимум три комплекса ПВО.

Украина официально обратилась к Соединенным Штатам Америки с предложением о покупке систем противовоздушной обороны.

Об этом заявил посол нашей страны в Вашингтоне Валерий Чалый, сообщает Новое время.

По его словам, для армии необходимы минимум три комплекса ПВО. Стоимость каждого составляет около 750 млн долларов, поэтому общая сумма возможной сделки превысит 2 млрд долларов.

"Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство. Это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны", - пояснил посол.

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Дипломат также сообщил, что Украина нуждается в беспилотниках, контрбатарейных радарах и системах, направленных против снайперов. По его словам, запрос на приобретение военного оборудования был озвучен на высоком и высшем уровнях, в частности лично Петром Порошенко Дональду Трампу, а также его советнику по национальной безопасности Джону Болтону.

Ранее о потребности ВСУ в системах противовоздушной обороны говорил военный министр Степан Полторак. В мае на вопрос о том, какое оружие Украина "выпросила" у США, кроме противотанковых установок Javelin, руководитель Минобороны ответил, что необходимо развивать воздушные силы. "Вы знаете, нам нужно повысить уровень готовности наших воздушных сил, противовоздушной обороны", - сказал он.