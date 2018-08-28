Об этом говорится у указе Путина.

Президент России Владимир Путин назначил нового «министра внутренних дел» в оккупированном Крыму.

Об этом говорится у указе Путина, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Генерал-лейтенанта полиции Торубарова Олега Ивановича назначить министром внутренних дел по Республике Крым», - говорится в документе.

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Кроме этого своим указном глава РФ снял с должностей 15 генералов МВД, МЧС, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний, также уволил прокуроров Тверской области и Приморского края.

Этим же документом Путин назначил 15 полковников и генералов на должности в МВД и Следственный комитет.