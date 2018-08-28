Путин назначил нового «министра внутренних дел» в оккупированном Крыму
22:26, 28 августа 2018Политика
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Об этом говорится у указе Путина.
Иллюстрация / REUTERS
Президент России Владимир Путин назначил нового «министра внутренних дел» в оккупированном Крыму.
Об этом говорится у указе Путина, текст которого есть в распоряжении УНИАН.
«Генерал-лейтенанта полиции Торубарова Олега Ивановича назначить министром внутренних дел по Республике Крым», - говорится в документе.
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Кроме этого своим указном глава РФ снял с должностей 15 генералов МВД, МЧС, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний, также уволил прокуроров Тверской области и Приморского края.
Этим же документом Путин назначил 15 полковников и генералов на должности в МВД и Следственный комитет.
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