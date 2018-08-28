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Путин назначил нового «министра внутренних дел» в оккупированном Крыму

22:26, 28 августа 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится у указе Путина, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Генерал-лейтенанта полиции Торубарова Олега  Ивановича назначить министром внутренних дел по Республике Крым», - говорится в документе.

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Кроме этого  своим указном глава РФ снял с должностей 15 генералов МВД, МЧС, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний, также уволил  прокуроров Тверской области и Приморского края. 

Этим же документом Путин назначил 15 полковников и генералов на должности в МВД и Следственный комитет.

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Теги: #Крым#Владимир Путин