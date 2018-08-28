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Порошенко: все вынуждены признать неэффективность Будапештского меморандума

17:16, 28 августа 2018
Политика
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Порошенко констатировал неэффективность Будапештского меморандума / фото president.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на XIII Совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

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"Грубо нарушая Будапештский меморандум, Россия своими действиями не только растоптала фундаментальные принципы международного права, но и подорвала основы режима нераспространения. И сейчас критически важно, что в то время, когда наши военные держат восточный фронт, наши дипломаты параллельно должны диверсифицировать гарантии национальной безопасности Украины", - отметил Порошенко.

Он констатировал, что "сегодня все вынуждены признать неэффективность Будапештского меморандума".

"Но мы должны бороться за восстановление международного права", - подчеркнул президент.

Справка УНИАН. В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

Согласно меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

Впоследствии две другие ядерные державы Китай и Франция - выразили аналогичные гарантии Украине в форме заявлений.

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Теги: #Порошенко#будапештский меморандум