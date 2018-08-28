Порошенко: все вынуждены признать неэффективность Будапештского меморандума

Президент подчеркнул, что Украина должна бороться за восстановление международного права.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что сегодня все вынуждены признать неэффективность Будапештского меморандума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на XIII Совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

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"Грубо нарушая Будапештский меморандум, Россия своими действиями не только растоптала фундаментальные принципы международного права, но и подорвала основы режима нераспространения. И сейчас критически важно, что в то время, когда наши военные держат восточный фронт, наши дипломаты параллельно должны диверсифицировать гарантии национальной безопасности Украины", - отметил Порошенко.

Он констатировал, что "сегодня все вынуждены признать неэффективность Будапештского меморандума".

"Но мы должны бороться за восстановление международного права", - подчеркнул президент.

Справка УНИАН. В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

Согласно меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

Впоследствии две другие ядерные державы Китай и Франция - выразили аналогичные гарантии Украине в форме заявлений.