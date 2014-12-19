Еврокомиссия готовит новую партию гуманитарной помощи для Украины

Об этом заявил в пятницу на пресс-брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, сообщает ТАСС.

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"Это поручение было дано нам в полночь, сейчас только полдень. Теперь мы должны начать организовать работу по подготовке гуманитарной помощи в ответ на кризис. Это предстоит сделать нам, еврокомиссару по гуманитарной помощи и кризисному реагированию Христосу Стилианидису. Мы будем работать, чтобы предоставить результат", - пояснил Схинас.