Украинские военные самолеты примут участие в международном авиашоу в Польше

На авиационной базе Радом состоится презентация авиационной техники Вооруженных сил Украины и демонстрация ее возможностей в воздухе и наземном показе, что будет способствовать поддержанию имиджа украинской армии на международном уровне.

Военная авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины с 24 по 27 августа будет участвовать в международном авиационном показе International Airshow-2018 в Польше.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Воздушных сил ВСУ, авиашоу состоится на авиационной базе Радом по случаю празднования 100-й годовщины со дня создания Вооруженных сил Республики Польша.

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Украинскую делегацию возглавляет первый заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Аркадий Вашутин.

В авиационном показе примут участие летчики и самолеты Су-25УБ, Су-27УБ и Ан-26.

По словам генерал-лейтенанта Вашутина, на авиационной базе Радом состоится презентация авиационной техники Вооруженных сил Украины и демонстрация ее возможностей в воздухе и наземном показе, что в целом будет способствовать поддержанию имиджа украинской армии на международном уровне.

Кроме того, во время мероприятия украинские военные летчики обменяются опытом с летными экипажами других стран, а также обсудят с иностранными коллегами направления двустороннего военного сотрудничества.