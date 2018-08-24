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Песков не знает, поздравлял ли Путин Украину с Днем Независимости

14:29, 24 августа 2018
Политика
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REUTERS

Отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ во время общения с журналистами, Песков сказал, что уточнит такую информацию.

«Мне нужно будет уточнить. Я не располагаю информацией о том, что такое поздравление направлялось», - сказал Песков.

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Теги: #Путин#Песков#День независимости