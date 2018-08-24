Песков не знает, поздравлял ли Путин Украину с Днем Независимости
14:29, 24 августа 2018Политика
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что уточнит такую информацию.
REUTERS
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, поздравлял ли Владимир Путин Украину с Днем Независимости.
Отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ во время общения с журналистами, Песков сказал, что уточнит такую информацию.
«Мне нужно будет уточнить. Я не располагаю информацией о том, что такое поздравление направлялось», - сказал Песков.
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