Юрист: менеджмент Нафтогаза проявил правовую безграмотность

Подписывая контракт о покупке 1,5 млрд. кубометров российского газа по 321 долл. за тыс. кубометров, менеджмент НАК «Нафтогаз Украины» проявил правовую безграмотность. Об этом в интервью УНИАН заявил президент юридической компании «Сафронов и Партнеры» Валерий САФРОНОВ.

По его словам, доводы НАК «Нафтогаз Украины» о том, что договор о покупке газа по 321 долл. за тыс. куб. м недействителен, – сомнительны с юридической точки зрения.

Как отметил В.САФРОНОВ, основной аргумент «Нафтогаза» сводится к тому, что с его стороны документ подписан первым заместителем председателя правления Игорем ДИДЕНКО, но не скреплен печатью.

Однако из текста контракта следует, что он регулируется материальным правом Швеции, согласно которому дополнительное заверение подписи уполномоченного лица печатью не предусмотрено.

При этом юрист отметил, что с противоположной стороны – от «РосУкрЭнерго АГ» – контракт подписан двумя директорами (более одного свидетеля совершения юридического действия). Договор также является действительным из соображений места подписания – Москва (РФ). Согласно нормам российского права, также не обязательно, если в договоре прямо не указано иное, дополнительное подтверждение принятия его условий сторонами договора путем скрепления печатями. При этом в пункте 10.1 контракта прямо указано: «Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств…».

«Контракт между НАК «Нафтогаза Украины» в лице и. о. главы правления НАК Игоря ДИДЕНКО и «РосУкрЭнерго АГ» не мог подписываться иначе, чем на основании соответствующей доверенности НАК. Что является дополнительным свидетельством полномочий Игоря ДИДЕНКО на заключение подобных соглашений от имени украинской компании», – отметил он.

Также юрист добавил, что весьма сомнительными являются аргументы НАК «Нафтогаз Украины» о том, что договор только парафирован, а не подписан. «Дело в том, что парафы сторон видны на всех страницах документа, что подтверждает их согласие с отдельно взятым текстом каждой страницы. А подпись Игоря ДИДЕНКО в разделе «Подписи сторон» удостоверяет согласие НАК «Нафтогаз Украины» с условиями контракта в целом и подтверждает вступление его в силу», – добавил он.

Как сообщалось, сегодня министр топлива и энергетики в оппозиционном правительстве Юрий БОЙКО заявил о наличии контракта между «Нафтогазом Украины» и «РосУкрЭнерго» на поставку 1,5 млрд. куб. м газа в январе-феврале 2008 года по цене 321 доллар за 1 тыс. куб. м. Министр продемонстрировал журналистам контракт между «Нафтогазом Украины» и «РосУкрЭнерго», который датирован 6 марта этого года. При этом в контракте со стороны «Нафтогаза Украины» стоит подпись первого заместителя председателя правления компании И.ДИДЕНКО.

Ю.БОЙКО назвал такой контракт опасным прецедентом, поскольку это может свидетельствовать о том, что такая же цена будет установлена на газ для Украины и в дальнейшем.

Он считает, что договориться «Нафтогазу» с «Газпромом» на переговорах о поставках газа будет достаточно сложно, поскольку в государстве нет единой позиции относительно газовых вопросов. «У нас правая рука не ведает, что делает левая», - отметил Ю.БОЙКО.

В Кабинете Министров и «Нафтогазе Украины» вчера утверждали, что контракта от 6 марта между НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго АГ» не существует. Сегодня, в комментариях СМИ, представители НАК «Нафтогаз Украины» согласились с тем, что контракт есть, но не признали его действующим.

По словам пресс-секретаря «Нафтогаза Украины» Валентина ЗЕМЛЯНСКОГО, на копии документа, распространенной Ю.БОЙКО, нет печати «Нафтогаза Украины», а есть лишь печать «РосУкрЭнерго АГ». Это значит, что «РосУкрЭнерго АГ» предложила такие условия поставок, но не значит, что «Нафтогаз» на эти условия согласился, подчеркнул В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Вчера премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство Украины подпишет газовые соглашения по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м. «Никаких передергиваний цены быть не может», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Кроме того, по ее словам, в директивах было отмечено, что газ, потребленный Украиной в 2008 году, не может быть принят Украиной больше, чем за 179,5 долл. за тыс. куб. м. «Никаких других цен, чем 179,5 долл., быть не может», - сказала премьер.

Напомним, «Нафтогаз Украины» и российский «Газпром» сегодня в Москве продолжили переговоры относительно газовых вопросов. Планировалось, что на переговорах будет обсуждаться алгоритм поставок газа в Украину и алгоритм погашения долга Украины перед РФ за потребленный газ. Переговоры продолжатся в четверг.