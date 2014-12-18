Россия продолжает блокировать работу миссии ОБСЕ в Украине

Постоянный совет представителей 57 стран-членов ОБСЕ, где решения принимаются полным консенсусом, смогла лишь продлить еще на три месяца, до 23 марта следующего года, действующий мандат миссии, сообщает Радио Свобода со ссылкой на ОБСЕ.

Как и до сих пор, она будет состоять только из 22 наблюдателей, которые будут работать в упомянутых двух точках из нескольких сотен километров линии границы, которая сейчас неподконтрольна Украине.

Как заявил по этому поводу постоянный представитель США при ОБСЕ Даниел Мар, Соединенные Штаты глубоко сожалеют по поводу того, что Россия снова не согласилась расширить географический охват этой миссии, несмотря на многочисленные просьбы других стран-членов.

"Россия снова блокирует расширение пограничного мониторинга ОБСЕ на межгосударственной границе Украины и России, согласованное в Минске. Россия говорит одно, а делает другое", - написал он в Твиттер.

Читайте такжеВ ЕС надеются, что Россия начнет соблюдать Минских соглашений в ближайшие дниСША обращают внимание, что Россия уже много раз препятствовала расширению мандата этой миссии на другие пункты пропуска и участки границы между ними. Таким образом, говорится в заявлении, Россия вызывает серьезные сомнения относительно ее стремление выполнять критически важные моменты Минского протокола, один из пунктов которого предусматривает роль ОБСЕ в мониторинга и верификации на обеих сторонах украинско-российского международного границы.

Россия также препятствует полному осуществлению мандата другой миссии ОБСЕ - Специальной мониторинговой миссии в Украине, которая действует на всей украинской территории, не давая этой миссии работать в оккупированном ею украинском Крыму.