США призвали РФ избежать смерти "еще одного невинного человека" и "немедленно освободить" Сенцова

Вашингтон "обеспокоен в связи с возможной смертью еще одного невинного человека в российской тюрьме".

США снова требуют от России немедленно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который находится в тюрьме в Лабытнанги на севере России.

Соответствующее заявление Госдепартамент США распространил во вторник, 21 августа в связи со ста днями голодовки Сенцова, передает DW.com.

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"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ухудшением здоровья украинского режиссера, и в очередной раз требуют от России немедленно освободить его и других украинских граждан, незаконно заключенных в России и на Крымском полуострове", - отмечается в заявлении.

В документе также отмечается, что Вашингтон "обеспокоен в связи с возможной смертью еще одного невинного человека в российской тюрьме". "Мы надеемся, что российская власть освободит Сенцова, чтобы избежать трагедии, которая неминуемо выльется в призывы привлечь к ответственности тех официальных представителей, которые имеют к этому отношение", - предупредил Госдеп США.

25 августа 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, признав виновным в "подготовке терактов в Крыму". 14 мая 2018 года он начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.