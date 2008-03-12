Балога защищает Черновецкого и пугает Тимошенко 101-м километром

Предложение правительства освободить Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности главы Киевской городской государственной администрации является безосновательным и неприемлемым.

Об этом заявил глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Он отметил, что не располагает постановлением Кабинета Министров с представлением к главе государства Виктору ЮЩЕНКО об отстранении с должности главы Киевской городской государственной администрации Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

По его словам, соответствующего официального документа не поступало, а о решении правительства стало известно из сообщений на Правительственном портале и в средствах массовой информации. «В то же время юридическое несовершенство этой инициативы очевидно, как и вполне понятным является ее политический аспект. Имеем очередной пример, когда конъюнктура и грубый пиар вытесняют право и закон на далекую периферию».

В подтверждение своей оценки В.БАЛОГА привел нормы действующего законодательства, которые, по его словам, делают невозможным правовое воплощение постановления Кабмина. В первую очередь, отметил он, Закон «О государственной службе» предусматривает, что отстранить госслужащего с должности можно только за невыполнение им возложенных служебных обязанностей, последствиями чего стали человеческие жертвы, значительный материальный или моральный урон гражданину и государству. Отстранить от выполнения должностных обязанностей можно только в связи и на время проведения служебного расследования фактов противоправных деяний госслужащего. Однако в отношении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО такое расследование никогда не назначалось и никем не проводилось, потому юридически подтвержденных оснований для отстранения киевского градоначальника на сегодня нет, сказал В.БАЛОГА. «По крайней мере, Кабинет Министров никаких компрометирующих материалов на господина ЧЕРНОВЕЦКОГО не предоставил, а публикации в Интернете, не подкрепленные возбужденными уголовными делами, не могут быть хотя бы минимально серьезным аргументом», - отметил глава Секретариата Президента.

Он сказал, что в последнее время по поручениям членов правительства и государственных органов разные контролирующие организации тщательно проверяли деятельность КГГА. По результатам этих проверок в адрес главы государства не поступило ни одной докладной с обоснованным подтверждением фактов, которые могут стать основанием для отстранения с должности Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и проведения относительно него служебного расследования, заявил руководитель президентского Секретариата. «Вместо этого прозвучало много «громких» разоблачений и упреков, являющихся с правовой точки зрения бессодержательными», - добавил В.БАЛОГА.

В.БАЛОГА также отметил, что на сегодня нет никаких оснований для увольнения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО согласно Уголовно-процессуальному кодексу. Для этого он должен быть привлечен к криминальной ответственности за должностное или иное совершенное преступление, или относительно него должно быть вынесено мотивированное постановление Генеральной прокуратуры, отметил глава президентского Секретариата. «В настоящее время столичный руководитель перед законом чист и, насколько мне известно, Генпрокуратура не имеет к нему претензий», - отметил В.БАЛОГА.

Глава Секретариата также указал на особенность осуществления власти в Киеве, предусмотренную Конституцией и законодательством Украины. В столице городскую администрацию может возглавлять лишь человек, избранный городским председателем, который назначается на должность председателя КГГА Указом Президента. Такая специфика организации власти в Киеве подтверждена и решениям Конституционного Суда, и неоднократными разъяснениями Министерства юстиции, - отметил он. «Возможно, главный служитель Фемиды господин Николай ОНИЩУК и воздержался при голосовании за правительственное постановление по Л.Черновецкому, потому что хорошо видит его юридическую уязвимость», - допустил В.БАЛОГА.

Он заметил, что решение Кабинета Министров относительно председателя КГГА не может быть поддержано главой государства, поскольку противоречит законодательству. «Закон один для всех, и этот лозунг привел нынешнюю коалицию к победе на парламентских выборах. Невозможно побуждать Президента нарушить закон, как бы это кому-то не хотелось. Конечно, многим хочется отправить столичного градоначальника за 101-й километр. Но для этого следует руководствоваться лишь законом, а не политической целесообразностью. Иначе может случиться, что за такой же целесообразностью и за тем же километражем загремят те, кто сейчас облачен в белые цвета, символизирующие чистоту и безукоризненность. Однако для Украины это - неприемлемый сценарий», - сказал В.БАЛОГА.