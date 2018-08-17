Ляшко в Facebook пожурил Мосийчука за драку, тот покорно поблагодарил

"Вы мой Лидер и будущий Президент Украины", - написал Мосийчук, отвечая Ляшко на замечание о драке с Шаховым.

Глава Радикальной партии Олег Ляшко не оставил без внимания инцидент с его соратником Игорем Мосийчуком. Будто забыв про свое "боевое прошлое", он упрекнул Мосийчука в том, что "украинцы ждут не зрелищ, а хлеба с маслом". На своей странице в Facebook Ляшко назвал депутата из группы Воля народа Сергея Шахова "обнальщиком банды Януковича" и посоветовал Мосийчуку "спокойнее реагировать на провокации".

Мосийчук оставил под постом Ляшко льстивый комментарий. "Вы мой Лидер и будущий Президент Украины и я обязательно учту каждое Ваше слово, каждый совет! Спасибо", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 16 августа народный депутат из группы Воля народа Сергей Шахов и член Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук подрались во время прямого эфира на телеканале "Прямой" из-за слов о "гей-параде". Потом они подрались еще раз в лифте, обозвав друг друга "животными".