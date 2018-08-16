Там "даже не заметят" оккупации: в МинВОТ назвали новую возможную жертву России

Юрий Гримчак считает, что население соседней Беларуси может даже не заметить, как произошла оккупация.

Российская армия в ближайшее время не будет осуществлять новое наступление на Украину, однако может вторгнуться в Беларусь.

Такое предположение высказал в интервью изданию «Апостроф» заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

Чиновник считает, что население Беларуси может даже не заметить, как произошла оккупация.

Читайте такжеКак граждане Беларуси уходят из-под влияния Москвы

«Население Беларуси – около 10 миллионов человек. Последние 20 лет эти люди живут в Советском Союзе со всеми его плюсами и минусами. Плюсы: не так часто расстреливают оппозиционеров, как в 1937 году, и ситуация более-менее стабильная. Президент этой страны, как иногда кажется, знает родной белорусский язык, но не хочет им пользоваться. Среди граждан белорусским владеют около 4%. Кроме того, когда в начале года были учения, я смотрел на отношение военнослужащих из России к местному населению. Оно меня не удивило. Но удивило то, как на это реагируют местные жители. У нас, как я себе представляю, могли сжечь технику, потому что ребята горячие. У нас есть опыт, а у них нет, поэтому они даже не заметят, что у них произошла оккупация», – сказал Гримчак.

По его оценке, такой вариант развития событий возможен, так как у Беларуси сейчас нет союзников и поддержки в мире. «В свое время они сделали ставку на Россию и теперь могут получить», – подчеркнул Гримчак.