Турчинов: СНБО должен стать центром принятия действенных решений по защите государства
СНБО должен стать центром принятия эффективных действенных решений по защите нашего государства. Об этом во время представления Президентом Украины заявил новый Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
"Против нашей страны ведется системная и жестокая война и для нас с вами нет альтернативы - как победить в этой войне. Но для этого нам нужна мобилизация всех ресурсов в государстве", - сказал он, подчеркнув, что для этого необходимо эффективное взаимодействие и координация между всеми составляющими обороннного и блока безопасности в Украине.
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"СНБО должен стать центром принятия эффективных действенных решений по защите нашего государства. И я убежден, вместе мы способны это обеспечить", - сказал Секретарь СНБОУ.
"Здесь присутствуют руководители силовых министерств и ведомств. С одними мы были на Майдане, борясь за победу и свободу Украины, с другими мы восстанавливали обороноспособность нашей армии, создавали Национальную гвардию. Поэтому я убежден, что у нас не будет проблем с взаимопониманием, взаимодействием и координацией наших усилий", - подытожил О. Турчинов.