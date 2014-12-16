Турчинов: СНБО должен стать центром принятия действенных решений по защите государства

"Против нашей страны ведется системная и жестокая война и для нас с вами нет альтернативы - как победить в этой войне. Но для этого нам нужна мобилизация всех ресурсов в государстве", - сказал он, подчеркнув, что для этого необходимо эффективное взаимодействие и координация между всеми составляющими обороннного и блока безопасности в Украине.

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"СНБО должен стать центром принятия эффективных действенных решений по защите нашего государства. И я убежден, вместе мы способны это обеспечить", - сказал Секретарь СНБОУ.

"Здесь присутствуют руководители силовых министерств и ведомств. С одними мы были на Майдане, борясь за победу и свободу Украины, с другими мы восстанавливали обороноспособность нашей армии, создавали Национальную гвардию. Поэтому я убежден, что у нас не будет проблем с взаимопониманием, взаимодействием и координацией наших усилий", - подытожил О. Турчинов.