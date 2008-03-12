Ющенко не сможет уволить Черновецкого - Шлапак

Президент Украины с юридической точки зрения не сможет уволить Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение журналистам высказал первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

«Президент, очевидно, будет советоваться с юристами. Я не юрист и не могу давать окончательную оценку, однако, по моему мнению, решение Конституционного Суда, о котором сегодня много говорилось, не позволяет Президенту сделать подобный шаг», - отметил он.

По мнению А.ШЛАПАКА Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО можно временно отстранить от должности председателя КГГА. «Возможно отстранить на определенное время для более детального рассмотрения ситуации до тех пор, пока к этому вопросу подключится прокуратура – это возможный шаг», - считает он.

Однако, по словам заместитель главы Секретариата Президента, на сегодняшний день уволить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и «не дать ответ на вопрос, что будет дальше с выполнением конкретных государственных функций, который должен выполнять сегодня тот, кто работает на этой должности, - это абсолютно неправовая и неправильная позиция», - сказал А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, Кабмин принял решение обратиться к Президенту с просьбой уволить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности председателя КГГА.

Одновременно правительство приняло решение обратиться в Верховную Раду с предложением неотложно рассмотреть вопрос, касающийся принятия решения о проведении досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.

Кроме того, правительство намерено обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать факты нарушения законодательства должностными лицами КГГА.