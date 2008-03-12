Суд санкционировал арест задержанного депутата
Его разыскивали полтора года
Киевский районный суд Одессы 11 марта санкционировал арест недавно задержанного депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Рувима АРОНОВА, который полтора года находился в межгосударственном розыске.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
“Согласно решению суда Киевского района г. Одессы, вчера, 11 марта 2008 года, был арестован Р.АРОНОВ, депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым”, говорится в сообщении.
По данным милиции, с 17 августа 2006 года крымский депутат находился в межгосударственном розыске за совершение преступлений в составе организованной преступной группы «Башмаки», где возглавлял звено экономического основания.
В последнее время, в связи с розыском, Р.АРОНОВ находился на нелегальном положении на территории Государства Израиль. 2 марта 2008 года гражданин Р.АРОНОВ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан в международном аэропорту «Борисполь», отмечают в ДОС.
По данным правоохранительных органов, гражданин Р.АРОНОВ в составе организованного преступного формирования «Башмаки» привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в частности «заказных», с использованием огнестрельного оружия на территории Автономной Республики Крым и других регионов Украины. Кроме него, к уголовной ответственности привлекаются 24 участника указанной организованной преступной группировки.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий у преступников было изъято 4 единицы огнестрельного оружия, 2 гранаты, 89 патронов, сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.