Суд санкционировал арест задержанного депутата

Киевский районный суд Одессы 11 марта санкционировал арест недавно задержанного депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым Рувима АРОНОВА, который полтора года находился в межгосударственном розыске.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

“Согласно решению суда Киевского района г. Одессы, вчера, 11 марта 2008 года, был арестован Р.АРОНОВ, депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым”, говорится в сообщении.

По данным милиции, с 17 августа 2006 года крымский депутат находился в межгосударственном розыске за совершение преступлений в составе организованной преступной группы «Башмаки», где возглавлял звено экономического основания.

В последнее время, в связи с розыском, Р.АРОНОВ находился на нелегальном положении на территории Государства Израиль. 2 марта 2008 года гражданин Р.АРОНОВ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан в международном аэропорту «Борисполь», отмечают в ДОС.

По данным правоохранительных органов, гражданин Р.АРОНОВ в составе организованного преступного формирования «Башмаки» привлекается к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в частности «заказных», с использованием огнестрельного оружия на территории Автономной Республики Крым и других регионов Украины. Кроме него, к уголовной ответственности привлекаются 24 участника указанной организованной преступной группировки.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий у преступников было изъято 4 единицы огнестрельного оружия, 2 гранаты, 89 патронов, сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.