ПР советует Кабмину ”зреть в корень”, а людям - заливать бензин в канистры

Партия регионов опровергает обвинения Блока Юлии Тимошенко в подготовке информационной кампании, способной повлиять на рост показателя инфляции.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Партии регионов, переданной УНИАН.

В заявлении отмечается, что “настоящей причиной паники в БЮТ” являются данные о показателях инфляции за февраль, резкий прыжок цен фактически на все товары и, главное, на продукты питания, недовольство людей, “вызванное авантюрной политикой правительства ТИМОШЕНКО”.

Пресс-служба Партии регионов считает, что БЮТ “действует по трафарету – ищи виновных на стороне”. “В данном случае вину за существенное ухудшение уровня жизни людей, вызванное непрофессионализмом правительства ТИМОШЕНКО, пробуют свалить на какие-то телевизионные ролики, которых не существует не только в природе, но даже в воображении”, - говорится в заявлении Партии регионов.

Члены партии советуют БЮТ “сформировать Кабмин не из пиарщиков, которые в основном продуцируют фальшивые новости для телевизоров, а из профессиональных менеджеров, которые могли бы давать хороший результат в экономике и управлении государством”.

Также в ПР посоветовали работникам пресс-службы БЮТ “вместо того, чтобы строчить абсурдные заявления, просто пойти на рынок, в первый попавшийся гастроном – там все написано на ценниках”.

А в придачу, по поводу волнений блока имени премьер-министра о том, стоит ли запасаться продуктами питания, заявили что “можно точно сказать одно – заливать бензин в свободные канистры нужно непременно – правительство и здесь дохозяйничалось до невиданного роста цен”.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба БЮТ распространила заявление о том, что “Партия регионов готовит широкомасштабную кампанию, направленную на раздувание инфляционных процессов”.

“Как стало известно из хорошо осведомленных источников, Партия регионов готовит широкомасштабную специальную дезинформационную кампанию, направленную на раздувание инфляционных процессов. На это “благородное дело” планируется потратить десятки миллионов долларов”, - отмечается в документе.

В БЮТ заявляют, что “за такие деньги политтехнологи Партии регионов предлагают целый сериал из “рекламных роликов”, которые бы массово размещались на основных телеканалах страны. В телероликах будут содержаться преувеличенные утверждения об инфляционных процессах, а по одному из сценариев вообще будут раздаваться призывы скупать пищу и другие товары повседневного потребления”.