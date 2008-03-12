БЮТ разведал о широкомасштабной провокации Партии регионов

Блок Юлии Тимошенко заявляет, что Партия регионов готовит широкомасштабную кампанию, направленную на раздувание инфляционных процессов.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы БЮТ, переданном УНИАН.

“Как стало известно из хорошо осведомленных источников, Партия регионов готовит широкомасштабную специальную дезинформационную кампанию, направленную на раздувание инфляционных процессов. На это “благородное дело” планируется потратить десятки миллионов долларов”, - отмечается в документе.

В БЮТ заявляют, что “за такие деньги политтехнологи Партии регионов предлагают целый сериал из “рекламных роликов”, которые бы массово размещались на основных телеканалах страны. В телероликах будут подаваться преувеличенные утверждения относительно инфляционных процессов, а, по одному из сценариев, вообще будут содержаться призывы скупать продукты питания и другие товары повседневного потребления”.

В Блоке Юлии Тимошенко мало бы переживали по поводу планов Партии регионов, если бы “невольными заложниками такой черной пропаганды не рисковали бы стать наши соотечественники, поскольку подобного сорта спецоперации являются одним из инструментов, подстегивающим цены”, отмечается в документе.

Члены БЮТ отмечают, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО готово воспринимать любую критику (а особенно будет благодарно за конструктивную), которая идет от общества, экспертной среды. Вместе с тем правительство не собирается выслушивать обвинения от Виктора ЯНУКОВИЧА и его коллег, которые, будучи у власти, “проворонили скачок цен”, отмечают подписанты документа.

“Свой первый инфляционный рекорд десятилетия ЯНУКОВИЧ поставил в 2004 году, а в прошлом году превзошел самого себя и оставил страну с инфляцией в 16,6%. Более того: темпы инфляции четвертого квартала в годовом измерении достигли 30 процентов! С таким результатом не поучают преемников, а только каются за содеянное”, - заявляют в БЮТ.