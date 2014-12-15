Украина не успевает провести все реформы для получения очередного транша помощи ЕС
Украина может не получить полную сумму второго транша помощи ЕС в размере 105 млн евро в 2015 году, поскольку определенные реформы Киев уже не успевает провести до дедлайна.
Об этом сказала в интервью Европейской правде Татьяна Ковтун, руководитель сектора представительства Европейского союза в Украине.
"Сумма второго транша будет разделена по критериям. ЕС установил 8 критериев, которые Украине необходимо выполнить до июня 2015 года, чтобы получить эти средства. Условно, если правительство выполнит один из восьми критериев, то сумма составит 1/8 транша", - сказала она.
По ее словам, оценка выполнения того или иного требования будет осуществляться экспертами ЕС и гражданским обществом.
"Есть риск, что полную сумму транша Украине не удастся получить. Определенные реформы Украина уже не успевает провести до дедлайна", - отметила Татьяна Ковтун.
Читайте такжеУкраина перейдет на страховую медицину до конца 2015 года - министрНапример, новая система декларирования вступит в силу 25 апреля 2015 года, а декларации госслужащим нужно подать до 31 марта 2015 года. В то же время реформирование декларирования и проверок состояния чиновников является одним из обозначенных требований.
"Хотя может произойти чудо - огромная политическая воля. Когда депутаты поймут, что государство теряет грантовые средства, возможно, они введут в силу этот закон раньше", - сказала Татьяна Ковтун.
Напомним, в июне этого года ЕС выделил Украине 250 миллионов евро безвозвратной помощи. Выплата стала первым базовым траншем по Контракту по развитию государства, общая стоимость которого составляет 355 млн евро.