Украина не успевает провести все реформы для получения очередного транша помощи ЕС

16:37, 15 декабря 2014
Политика
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Украина может не получить полную сумму второго транша помощи ЕС в размере 105 млн евро в 2015 году, поскольку определенные реформы Киев уже не успевает провести до дедлайна.

Украина не успевает провести все необходимые для транша реформы

Об этом сказала в интервью Европейской правде Татьяна Ковтун, руководитель сектора представительства Европейского союза в Украине.

"Сумма второго транша будет разделена по критериям. ЕС установил 8 критериев, которые Украине необходимо выполнить до июня 2015 года, чтобы получить эти средства. Условно, если правительство выполнит один из восьми критериев, то сумма составит 1/8 транша", - сказала она.

По ее словам, оценка выполнения того или иного требования будет осуществляться экспертами ЕС и гражданским обществом.

"Есть риск, что полную сумму транша Украине не удастся получить. Определенные реформы Украина уже не успевает провести до дедлайна", - отметила Татьяна Ковтун.

Читайте такжеУкраина перейдет на страховую медицину до конца 2015 года - министрНапример, новая система декларирования вступит в силу 25 апреля 2015 года, а декларации госслужащим нужно подать до 31 марта 2015 года. В то же время реформирование декларирования и проверок состояния чиновников является одним из обозначенных требований.

"Хотя может произойти чудо - огромная политическая воля. Когда депутаты поймут, что государство теряет грантовые средства, возможно, они введут в силу этот закон раньше", - сказала Татьяна Ковтун.

Напомним, в июне этого года ЕС выделил Украине 250 миллионов евро безвозвратной помощи. Выплата стала первым базовым траншем по Контракту по развитию государства, общая стоимость которого составляет 355 млн евро.

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