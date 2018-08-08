Скандальный заместитель министра молодежи и спорта Гоцул подал в отставку

Он написал заявление по собственному желанию, однако отказался назвать причину.

Первый заместитель министра молодежи и спорта Игорь Гоцул подал заявление об отставке.

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Эту информацию он подтвердил в комментарии программе «Схемы», передает радио Свобода. Гоцул также подтвердил, что написал заявление по собственному желанию, однако отказался назвать причину.

«У меня пока что нет комментариев по этому поводу», – написал он журналистам.

Теперь заявление Гоцула должен согласовать Кабинет министров.

Как рассказывали «Схемы», заместитель министра спорта Гоцул одновременно был президентом Федерации легкой атлетики Украины. Он подписывал разрешения на финансирование легкоатлетических мероприятий этой федерации в обход электронной системы ProZorro.

Игорь Гоцул в ответ «Схемам» заявил, что не занимается направлением расходов средств федерацией, которую возглавляет.

В марте 2018 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в Печерский суд Киева протокол об административном нарушении – совершение Игорем Гоцулом действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов.

Однако за три месяца суд не провел ни одного заседания по этому делу и срок привлечения Гоцула к ответственности истек.