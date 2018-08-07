В АПУ прокомментировали информацию о сотрудничестве Порошенко с Манафортом в 2014 году

В администрации президента заявляют, что команда Петра Порошенко никогда не сотрудничала ни с Полом Манафортом, ни с его людьми.

Президент Украины Петр Порошенко никогда не сотрудничал со скандальным американским политтехнологом Полом Манафортом.

Об этом сообщили в пресс-службе президента, комментируя заявление в суде над Манафортом его бывшего бизнес-партнера Рика Гейтса, передает «Би-би-си».

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«Команда Петра Порошенко никогда не сотрудничала ни с Полом Манафортом, ни с его людьми. Предложения о сотрудничестве поступали среди других, впрочем, даже не рассматривались», - сообщили в администрации президента.

Как сообщал УНИАН, во время дачи показаний в суде Рик Гейтс заявил, что компания бывшего руководителя избирательного штаба президента США Дональда Трампа и советника экс-президента Украины Виктора Януковича Пола Манафорта, которая занималась политическими консультациями, помогала президенту Украины Петру Порошенко в 2014 году.

"Гейтс сказал, что последней избирательной кампанией, когда он и Манафорт работали в Украине, были парламентские выборы в Украине в октябре (2014) в интересах "Оппозиционного блока". Компания Davis Manafort Partners, Inc. (компания Манафорта, осуществлявшая политические консультации - УНИАН) предоставляла помощь Петру Порошенко", - сообщил телеканал NBC News.