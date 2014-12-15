Пограничники не позволили террористам вывезти 768 тонн угля с "ДНР"
00:53, 15 декабря 2014Политика
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На контрольный пункт "Волноваха" с территории, подконтрольной "ДНР", прибыл поезд с грузом металлолома и 768 тоннами угля.
Пограничники не дали террористам вывезти 768 тонн угля с "ДНР" / УЗ
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
"Подразделениями Госпогранслужбы проводятся мероприятия по выявлению оружия, средств террора и диверсий, противодействия противоправной деятельности и недопущению незаконного перемещения товаров и грузов. Так, в контрольном пункте" Волноваха "с территории, подконтрольной" ДНР ", прибыл поезд с грузом металлолома и 768 тоннами угля", - говорится в сообщении.
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Груз был остановлен 13 декабря.
"Идет проверка законности перемещения этого груза", - отметили в ГПСУ.
Согласно сообщению Госпогранслужбы, обстановка на украинском-российском участке границы остается сложной.
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