Пограничники не позволили террористам вывезти 768 тонн угля с "ДНР"

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Подразделениями Госпогранслужбы проводятся мероприятия по выявлению оружия, средств террора и диверсий, противодействия противоправной деятельности и недопущению незаконного перемещения товаров и грузов. Так, в контрольном пункте" Волноваха "с территории, подконтрольной" ДНР ", прибыл поезд с грузом металлолома и 768 тоннами угля", - говорится в сообщении.

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Груз был остановлен 13 декабря.

"Идет проверка законности перемещения этого груза", - отметили в ГПСУ.

Согласно сообщению Госпогранслужбы, обстановка на украинском-российском участке границы остается сложной.