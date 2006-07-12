Медведчук заявляет о полной поддержке Антикризисной коалиции

Социал-демократическая партия Украины (объединенная) заявляет о полной поддержке Антикризисной парламентской коалиции.

Об этом говорится в заявлении СДПУ(о), текст которого передан УНИАН.

Объединенные социал-демократы выступают «с решительным осуждением той деструктивной позиции, которую демонстрируют политические силы, составляющие парламентское меньшинство». По словам авторов заявления, «ввергнув за последние полтора года Украину в разрушительный системный кризис, цепляясь всеми силами за власть, так называемая «помаранчевая» команда сегодня стала фактором, представляющим угрозу не только стабильности, но и целостности страны».

Как считают в СДПУ(о), «украинский народ уже успел оценить новую «демократию», когда за считанные месяцы десятки тысяч специалистов и государственных служащих были выкинуты на улицу по политическим мотивам, когда последовала бесконечная череда кризисов, последствия которых легли на плечи украинского народа. Нынешняя «помаранчевая» верхушка уже доказала, что не собирается считаться ни с мнением народа, ни с законами и Конституцией страны».

Объединенные социал-демократы уверены, что «создание антикризисной парламентской коалиции, которая открыто призвала все политических силы к широкому участию в единении Украины, явилось реальным выходом из тупика, в котором оказалось наше общество».

«СДПУ(о) в этот судьбоносный для страны час призывает все политические силы, всех, кому не безразлична судьба страны, встать на защиту демократии и Конституции во имя будущего Украины, во имя будущего наших детей», подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, БЮТ и «Наша Украина» обжаловала в суде легитимность Антикризисной коалиции.

В то же время члены новой парламентской коалиции в составе Партии регионов, коммунистов и социалистов 11 июля выдвинули на пост премьер-министра кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА.

БЮТ и «Наша Украина» предлагают распустить парламент и назначить новые выборы.