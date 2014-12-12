Члены Кабмина ушли из Рады

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман после Часа вопросов к правительству отметил: «Как меня проинформировал министр Кабинета министров, сейчас будет заседание правительства, поэтому мы должны поблагодарить членов правительства».

Он также напомнил, что во время Согласительных советов народные депутаты должны согласовывать темы Часов вопросов к правительству.

Гройсман также отметил, что министры и их заместители должны посещать заседание профильных комитетов ВР, на которых рассматриваются вопросы взаимодействия между правительством и парламентом, потому что это является «чрезвычайно важным с точки зрения качества подготовки решений».

Читайте такжеУ Порошенко недовольны программой деятельности КабминаОн попросил министра Кабинета министров Анну Онищенко «учесть это и сделать все для того, чтобы лично министры или их профильные заместители посещали заседание комитетов для наработки решений с депутатами».