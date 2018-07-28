Дело Манафорта: СМИ показали уникальные фото Януковича с рекламных фотосессий

Манафорт хотел их скрыть от присяжных.

Пол Манафорт хочет, чтобы судья в США, который занимается его делом, не позволил присяжным увидеть 51 элемент доказательной базы, которая детализирует его политическую работу в Украине.

Об этом сообщает Голос Америки.

Адвокаты Манафорта заявили в судебном режиме в четверг, что экспонаты – всего 474 страницы, в том числе фотографии – являются «несоразмерными, необъективными и такими, которые неоправданно отнимают время, доказательствами».

Читайте такжеСледователи США представили 300 документов о сотрудничестве Манафорта с Партией регионов и Опоблоком

Как это не парадоксально, в представлении обнародовались экспонаты, которые Манафорт хочет скрыть.

Среди вещественных доказательств, которые специальный прокурор Мюллер хочет использовать, – три фотографии Януковича на фотосессии во время создания рекламы.

Прокурор отметил, что все спорные экспонаты помогут присяжным понять характер работы Манафорта в Украине.