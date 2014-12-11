В ГПУ назвали официальные данные о потерях под Иловайском

Об этом генпрокурор Виталий Ярема рассказал в интервью Украинской правде.

"Нами официально установлено, во время Иловайской трагедии или котла погиб 241 украинский патриот", - сказал Ярема.

Кроме того, по словам генпрокурора, проводится расследование по событиям возле Волновахи, где погибли 18 украинских военнослужащих, Зеленополья, сбитого самолета ИЛ-76.

Читайте такжеВ Иловайском котле и под Саур-Могилой погибли более тысячи бойцов - Семенченко"Это все события, приведшие к гибели большого количества военнослужащих. И военная прокуратура проводит расследование, насколько правильными и профессиональными были решения военных руководителей во время проведения этих операций", - отметил Ярема.

"По Иловайской трагедии тоже проводится расследование. Я знаю, что говорили по этому поводу и министр внутренних дел, и министр обороны. На какой стадии сейчас находится следствие и какую следователь дает оценку тем или иным чиновникам, я не готов ответить, это следственная тайна", - сказал генпрокурор.

В то же время он отметил, что не готов сказать, какими будут результаты расследования.