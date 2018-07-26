США о ситуации с Холодницким: препятствующие правосудию прокуроры должны уходить в отставку

КДКП решила не увольнять Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП, а ограничиться выговором.

Посольство Соединенных Штатов Америки отреагировало на решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров не увольнять Назара Холодницкого с должности заместителя генерального прокурора Украины - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом говорится в сообщении посольства США в микроблоге Twitter.

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"В современной демократии прокуроры, которые манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права", - подчеркнули американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 30 марта генеральный прокурор Юрий Луценко и директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник обратились в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого с должности руководителя САП.

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, расследуемого НАБУ совместно с ГПУ.

Сам Холодницкий заявлял, что производство против него зарегистрировано по статье Уголовного кодекса о разглашении данных предварительного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний.

Сегодня, 26 июля, КДКП решила не увольнять Холодницкого с должности заместителя генпрокурора - руководителя САП, а ограничиться выговором. Решение может быть обжаловано в административном суде или в Высшем совете правосудия. После заседания КДКП Холодницкий покинул помещение комиссии под возгласы активистов антикоррупционных организаций, которые кричали «Ганьба!».