Помощник госсекретаря вручил Джемилеву Крымскую декларацию США: отвергают попытку России аннексировать Крым

Соединенные Штаты утверждают, что отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются поддерживать эту политику до восстановления территориальной целостности Украины.

Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев получил от помощника государственного секретаря США только что объявленную Декларацию политики США в отношении Крыма.

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Как сообщается на странице уполномоченного в Facebook, находясь с визитом в Соединенных Штатах Америки, Мустафа Джемилев встретился с Вессом Митчеллом - помощником госсекретаря Майкла Помпео по вопросам Европы и Евразии.

Собеседники обсудили принятый документ в котором отмечается, что: "Соединенные Штаты вновь подтверждают свою политику относительно отказа признания требований Кремля по установлению суверенитета над территорией, захваченной силой вопреки международному праву. Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом Соединенные Штаты отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются поддерживать эту политику до восстановления территориальной целостности Украины".

Мустафа Джемилев привел господину Митчеллу "актуальную" информацию о состоянии дел с правами человека в оккупированном Крыму и призвал международное сообщество к более решительным действиям по отношению к агрессору.

Как сообщал УНИАН, ранее в Крыму оккупанты задержали водителя жены Джемилева.