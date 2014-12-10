Европа должна говорить одним голосом по ситуации в Украине - премьер Польши

Об этом во время саммита глав правительств "Вышеградской группы" (Польша, Чехия, Словакия,Венгрия) с участием президента Швейцарии во вторник в Братиславе заявила премьер-министр Польши Эва Копач, передает канал 24.

"Нельзя соглашаться на нарушение территориальной целостности Украины", - подчеркнула она.

Премьер-министр Эва Копач также высказала свое мнение относительно возможного военного конфликта. "То, что происходит в Украине, а также несоблюдение минскихсоглашений свидетельствует, что сценарий может быть разный", — заявила глава правительства.

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Копач отметила, что ЕС должен использовать возможности, которые дает проект “Восточное партнерство” для помощи Украине, Грузии и Молдове.

"В руках ЕС есть инструменты поддержки, которые до этого времени не были использованы. "Восточное партнерство" будет тестом на эффективность ЕС в международной политике - способность реального сближения и поддержку реформ", - заявила Копач.