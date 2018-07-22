Украина разрабатывает проект санкций против российских СМИ в Крыму

Проект разрабатывается Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания совместно с СБУ, Министерством юстиции, Министерством иностранных дел и Министерством информационной политики.

Украина планирует ввести санкции против всех юридических и физических лиц, причастных к распределению эфира в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в комментарии «Крым.Реалии».

«Мы собрали всю информацию, где в Крыму вещают российские радиостанции и каналы. Мы собрали информацию об их руководителях, владельцах, обо всех чиновниках, которые распределяли частоты между этими радиостанциями. Это 500 страниц большого документа, финальную версию которого мы вскоре планируем презентовать. И все эти люди получат по заслугам», – заявил Костинский.

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Проект разрабатывается Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания совместно с СБУ, Министерством юстиции, Министерством иностранных дел и Министерством информационной политики.

Ранее УНИАН сообщал, что с октября этого года украинские СМИ, которые ведут вещание на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также на территорию аннексированного Крыма, будут вести программы на 75% на украинском языке.