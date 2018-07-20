События недели: версия читателей УНИАН - Трамп лег под Путина, убийство украинца в Турции и новый скандал с Пашинским

Самым главным событием недели, за которым следили наши читатели, стала встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. По понятным причинам, к этой встрече было приковано внимание всего мира, наблюдавшего за тем, удастся ли эксцентричному и непредсказуемому Трампу найти общий язык с хитрым и скользким правителем России. Результаты встречи, не побоюсь этого слова, шокировали.

По итогам переговоров, Трамп, на фоне довольного Путина, выглядел настолько жалко и неубедительно, что поневоле задашься вопросом: что же такого есть у кремлевского вождя на президента США? Ожидавшие жесткой линии поведения от Трампа наблюдатели оказались крайне разочарованы.

Во время пресс-конференции Трамп не сказал ни одного критического слова о России по тем вопросам, которые привели к ухудшению отношений между странами. А его заявления о том, что он больше верит заверениям Путина о непричастности РФ к вмешательству в выборы в США, чем данным американской разведки, вообще ввергли в ступор.

Трамп не сказал ни слова про отравление людей «Новичком» в Великобритании и не вспомнил о четвертой годовщине катастрофы авиарейса MH17, сбитого российской ракетой. О развязанной Кремлем войне в Украине и оккупации Крыма Трамп также не вспомнил. Зато об этом упомянул Путин, заявив, что на переговорах вопрос Украины обсуждался, при этом «там есть некоторые новые идеи». Какие это идеи, в курсе ли Киев этих идей и обсуждался ли этот вопрос с нами – неизвестно. Но, судя по всему – нет. И это – очень нехороший знак. Как бы нам в скором времени не начали навязывать очередную выгодную для Москвы схему.

В США на Трампа по итогам встречи обрушился шквал критики. Не стеснялись в выражениях ни СМИ, ни его политические противники, ни союзники. Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан прямо обвинил Трампа в предательстве, отметив, что он «полностью в кармане Путина».

Сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал заявления Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки «одними из самых позорных выступлений американского президента за всю историю». Маккейн отметил, что Трамп оказался не только неспособным, «но и таким, который не желает давать отпор Путину».

Ему вторит и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который также обрушился с жесткой критикой Трампа. Соответствующее видеообращение актер опубликовал в своем Twitter. «Президент Трамп, я только что видел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным. На это было неловко смотреть. Вы стояли там, как маленькая вареная макаронина, как малолетний фанат. Я все спрашивал себя, когда же вы уже попросите у него автограф или сделаете с ним селфи», - говорит Шварценеггер на видео.

Эта встреча также вызвала и бурную реакцию американской прессы, где Трампа также стали обвинять в измене.

Кроме аналитиков, за президента США взялись еще и комедийные шоу. В частности, ведущий Daily Show Тревор Ноа назвал «дикостью» то, что американский президент защищает лидера чужой страны от обвинений собственных спецслужб. И такое возможно либо при условии, что у Путина есть какой-то компромат на Трампа, или же американский лидер достаточно недалек, чтобы его можно было водить за нос.

Один из таких эпизодов УНИАН специально перевел для украинской аудитории. Думаю, по этому ролику вы сможете понять и прочувствовать всю атмосферу, царящую сейчас в США.

Не отставали от американской прессы и британские журналисты. Они допустили, что пресс-конференция Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки, скорее всего, запомнится как один из ключевых моментов президентства Трампа. Не буду тут подробно расписывать реакцию англичан, приведу только одну цитату обозревателя в Daily Mirror, чтобы вы оценили всю степень критики, которая обрушилась на Трампа.

«Вместо того чтобы представлять западную демократию и противостоять Путину, Трамп лизал его сапоги и унижал свои собственные спецслужбы. Это было беспрецедентным предательством», - написал обозреватель британской газеты.

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А что же Трамп, спросите вы? А у него все хорошо, скажу я вам. Он воодушевлен своей встречей с Путиным и уже заявил, что с нетерпением ждет следующей встречи. Причем, перешел он слов к делу, заявив, что поручил своему советнику по нацбезопасности ​Джону Болтону пригласить российского президента Владимира Путина в Вашингтон.

На критику СМИ одиозный американский президент ответил в своем духе, объявив журналистов… врагами народа.

«Саммит с Россией имел большой успех, за исключением настоящего врага народа - средств массовой информации фальшивых новостей. Я с нетерпением жду нашу вторую встречу для того, чтобы мы начали реализовывать некоторые из многих дел, которые обсуждались…», - написал Трамп на своей странице в Твиттер.

Как будут развиваться отношения Белого дома с Кремлем, как и чем Трамп еще намерен «удивлять» весь мир – посмотрим. События развиваются так стремительно, что вряд ли этого придется долго ждать.

Также наша аудитория следила за новым скандалом, в который вляпался далеко неоднозначный нардеп Сергей Пашинский. Стоит отметить, что этот нардеп неоднократно фигурировал в СМИ, «светясь» в не очень хороших историях. Совсем недавно, всего год назад, у Пашинского было приключение со стрельбой в человека, который якобы угрожал нардепу бутылкой «Шейка». Дорогу они в темном лесу не поделили.

Также Пашинский был непосредственным участником скандала, который разгорелся после публикации изданием «Новое время» материала о крупной схеме расхищения денег в «Укроборонпроме», к которой нардеп якобы напрямую причастен. После публикации главный редактор издания Виталий Сыч обвинил представителей Пашинского в угрозах «порвать» журнал (в юридическом смысле), если не будет опубликована статья с опровержениями, нужная нардепу. «Так тупо не угрожали даже при Януковиче», - заявил тогда Сыч.

В этот раз скандального депутата обвинили уже в угрозах убийства. Заявление о том, что Пашинский угрожает ей и ее семье написала глава секретариата комитета ВР по вопросам нацбезопасности Татьяна Блистив. Пашинский, кстати, является главой этого комитета.

Как сообщил генпрокурор Луценко, делом будет заниматься СБУ. «Секретарь комитета написала на мое имя заявление об угрозе физической расправы со стороны народного депутата. Это дело зарегистрировано и передано по подследственности в Службу безопасности Украины», - заявил он и добавил, что «в данном случае речь идет о довольно серьезных обвинениях в адрес народного депутата».

«Думаю, что до завершения каникул у народных депутатов как раз будем готовы дать какой-то промежуточный ответ, есть ли основания для снятия депутатской неприкосновенности с народного депутата», - отметил Луценко.

Так что же не поделили печально известный глава парламентского комитета Сергей Пашинский и секретарь этого же комитета Татьяна Блистив, которые, как оказалось, рука об руку проработали вместе более 12 лет?

По словам Блистив, Пашинский стал ей угрожать после того, как она отказалась принять участие в темных делах главы комитета, связанных с подделкой документов, связанных с законопроектом о реструктуризации задолженности предприятий «Укроборонпрома» перед Россией.

В свою очередь, Пашинский обращение Блистив в правоохранительные органы назвал «местью и выбранной линией защиты». По его словам, Блистив якобы причастна к присвоению сотен тысяч гривен из заработного фонда помощников народных депутатов.

По утверждению главы комитета, после того, как стало известно, что в отношении Блистив открыто уголовное производство за мошенничество с использованием служебного положения, он вызвал ее и «предложил предоставить объяснения по поводу указанных фактов». Также Пашинский заверяет, что никаких мотивов угрожать убийством у него «не было и быть не может». Он сообщил, что Блистив проработала с ним более 12 лет, а также много лет она «руководила фактически всем комитетом, и была материально ответственным лицом».

Не знаю, как вы, я лично я с большим нетерпением жду развития этой истории. В такой войне людей, которые долгое время работали друг с другом, и, без сомнения, принимали участие во множестве сомнительных, с точки зрения закона, делах, наверняка найдется друг на друга море компромата. Что поможет нам наконец-то по достоинству оценить масштабы деятельности народного депутата Сергея Пашинского.

Также наши читатели интересовались грустной историей, произошедшей на берегах солнечной Турции. Еще на прошлой неделе появились сообщения о том, что в одном из турецких отелей в Аланье произошла драка между россиянином и украинцем, в результате которой украинец попал в больницу в состоянии комы.

По словам супруги украинца, причиной конфликта был проигрыш российской сборной, в результате чего россиянин был очень разозлен. Она сообщила, что, когда россиянин ударил ее мужа, тот упал и ударился головой об асфальт, в результате чего потерял сознание.

В турагенстве заявили, что россиянин зашел на территорию отеля, где отдыхали украинские туристы, из соседней гостиницы. По словам турагента, украинец во время поступления в медучреждение находился состоянии алкогольного опьянения, что лишает его права на страховые компенсации (по условиям договора, страховые выплаты аннулируются, если турист был пьян). В свою очередь, жена пострадавшего заявила, что у нее нет денег на оплату лечения мужа.

Но, к сожалению, деньги на лечение не понадобились, поскольку спустя несколько дней, украинец умер. Ну, а россиянин на данный момент арестован и находится в турецкой тюрьме, где ждет суда. По словам прокуроров, ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

В этой истории вообще много непонятного, поскольку версии очевидцев случившегося отличаются от свидетельств супруги украинца. По словам очевидцев, конфликт произошел до начала футбольного матча, и инициатором якобы мог быть украинец, который, будучи сильно выпившим, подошел к столику, за которым сидел россиянин, где и завязалась словесная перепалка. Также, по словам очевидцев, драки, как таковой, не было. Россиянин просто встал и то ли толкнул, то ли ударил украинца, в результате чего тот споткнулся о заграждение и упал затылком на твердую поверхность.

Что бы это ни было – трагическая случайность или россиянин сознательно избил именно украинца - хотелось бы порекомендовать читателям тщательнее выбирать отели в Турции или Египте и, по возможности, избегать тех мест, где высока вероятность встретиться с представителями русского мира. Зачем оно вам? Отелей много, и места хватит на всех.

На этом фоне наша аудитория не обратила внимание на сообщение от Британской неправительственной организации Earthsight, изучающей проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру.

В течение последних двух лет исследователи Earthsight занимались проблемой нелегальных лесозаготовок в Украине. Они проводили полевые исследования в Украине, изучали таможенные документы, судебные дела, опрашивали источники в правительстве и отрасли, даже представлялись несуществующей компанией-экспортером украинского леса, чтобы выйти на покупателей в Евросоюзе.

Начинали свое исследование эксперты Earthsight с развенчания популярного в Украине мифа о том, что вырубки леса — это дело рук «черных лесорубов», под покровом ночи нелегально рубящих карпатские леса и оленьими тропами вывозящих древесину в другие страны. Такие, конечно, тоже есть, но, по данным исследования, их вклад в общее дело по уничтожению украинских лесов оказался намного меньше, чем государственных лесохозяйственных предприятий.

«Наши данные говорят о том, что сотни государственных компаний принимают участие в систематическом, сознательном нарушении широкого круга правил во время заготовки леса. И нет ничего более губительного, чем незаконная «санитарная рубка»», — говорится в исследовании.

По данным экспертов, почти 60% вырубок нарушают установленные украинским законодательством ограничения, чаще всего, под надуманным предлогом санитарных рубок, которые оправдывают необходимостью предотвращения распространения болезней.

Исследование показало, что незаконная санитарная вырубка составляет, на данный момент, почти половину от общего производства и экспорта леса.

Сообщается, что большая часть продукции попадает на «теневые» лесопилки, которых, по оценкам исследователей, в Украине уже свыше 12 тысяч. Именно там из «санитарного» леса производят пиломатериалы на экспорт, да в таком количестве, что, по данным исследования, экспорт пиломатериалов превышает их легальное производство в стране на 75%. По сути, Украина ежегодно продает другим странам 1,2 млн кубометров пиломатериалов, материализовавшихся из воздуха, не существующих ни в одном официальном документе о производстве.

Читайте такжеЛесхозы Украины проверят на причастность к контрабанде

Выводы просто поражают. На основании проведенных расследований Earthsight поручили своему исследователю пересмотреть глобальную оценку объемов ввезенной в ЕС незаконно добытой древесины, и результаты обновленной оценки ужаснули — из Украины в страны ЕС импортируется незаконного дерева больше, чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, вместе взятых. Больше, чем из любой другой страны мира. И происходит это все не без содействия со стороны европейского бизнеса, который просто закрывает на это все глаза.

Эффект от публикации исследования оказался таким, что отреагировать на него решили в нашем Кабмине. Там сделали удивленное лицо, мол как же так. После чего Гройсман поддержал предложение Минэкологии отменить запрет на проверки лесхозов и поручил всевозможным службам проверить их на причастность к контрабанде.

Также премьер добавил, что правительство обязательно обратится в Европейский Союз с просьбой предоставить доступ к информации о том, какой лес заезжал на территорию ЕС. «И мы увидим, что от нас выезжали дрова, а туда заезжал лес-кругляк. Я в этом уверен», - сказал он.

Все это, конечно, прекрасно, но, боюсь, шум скоро уляжется, все стихнет и леса украинских Карпат продолжат беспощадно вырубать и гнать на экспорт в ЕС, где его с радостью примут. А мы, в скором времени, будем жить в одном большом Гаити, где вырубка лесов привела к катастрофе национального масштаба.

Также наши читатели пропустили и заявление Гройсмана о том, что Кабмин подготовил проект закона, который вводит уголовную ответственность за любые проявления контрабанды на границе и содействие ей. «Мы подготовили проект закона о введении уголовной ответственности. Будем проводить консультации с парламентом для того, чтобы документ усовершенствовать и принять решение. Наш план и взаимодействие будут набирать обороты», - отметил премьер.

Это очень опасная штука, скажу я вам. Ранее товарная контрабанда у нас уже была уголовно наказуемым преступлением. Однако в 2012 году Рада отменила уголовное наказание за этот вид преступления, одновременно усилив административную ответственность. Сразу оговорюсь – просьба не путать товарную контрабанду с провозом оружия, наркотиков и прочего запрещенного.

Так вот, с тех пор жизнь у неисчислимых коррупционеров из орды всяких таможенников, сбушников, следователей и прокуроров существенно усложнилась. Дело в том, что до 2012 года тем фактом, что за товарную контрабанду светили тюремные сроки, наши «борцы с преступностью» активно злоупотребляли, подвешивая бизнес на этот крючок и получая потом нехилые откаты за закрытие дел и или переквалификацию на более легкую статью.

С тех пор эта кормушка прикрылась. Неоднократные попытки криминализировать это преступление конечно имели место быть, однако ничего не получалось. Пока. Сейчас или денег стало совсем мало, и всех уже не прокормить, или выборы на носу и надо срочно пополнять предвыборные фонды, однако эта тема снова поднялась, и, как мы видим, уже на самом высоком уровне и под красивыми лозунгами о необходимости навести порядок на границе.

Осмелюсь возразить нашему премьеру – так проблемы не решают. Это будет просто еще один инструмент доить бизнес, только более широкому кругу кровопийц. Лучшим противоядием контрабанде является создание предпосылок, делающих нелегальные поставки экономически невыгодными. И начинать надо явно не с введения уголовной ответственности.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН