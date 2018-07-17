Помощница Пашинского рассказала, из-за чего именно нардеп начал ей угрожать (документ)

Татьяна Блистив утверждает, что угрозы от Пашинского начались после того, как произошла подделка таблицы, которую она отказалась визировать.

Татьяна Блистив, глава секретариата Комитета ВР по безопасности и обороне, рассказала, после чего в ее адрес начали поступать угрозы от главы комитета Сергея Пашинского.

Новую информацию по этому делу опубликовала журналистка Ольга Волкова, пишет издание "Страна".

"Как сказала мне Татьяна Блистив угрозы начались от Пашинского в её адрес после того, как произошла подделка таблицы, которую она отказалась визировать. А речь шла об "Укроборонпроме"", - заявила журналистка.

Волкова также опубликовала документ, в котором Блистив излагает суть проблемы одному из руководителей аппарата Верховной Рады.

Согласно этой служебной записке, речь идет о законопроекте №6697 - о реструктуризации задолженности предприятий "Укроборонпрома" перед Россией.

По словам Блистив, проект был рекомендован к принятию в первом чтении, хотя по нему есть ряд серьезных нарушений регламента. Например, что текст закона, рекомендованный к принятию, после этого менялся после писем из "Укроборонпрома".

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Кроме того, при подготовке этого закона к слушанию в сессионом зале, секретариату, который возглавляет Блистив, было поручено составить сравнительную таблицу к законопроекту. Но это было сделать невозможно, потому что концепции закона постоянно менялись даже после положительного вердикта Комитета по законопроекту, что является нарушением регламента.

На эти нарушения, говорит Блистив, руководство Комитета "внимания не обращало". 4 июля она заявила об этом на заседании и отказалась визировать сравнительную таблицу. После чего Пашинский вызвал ее в свой кабинет и начал в грубой форме угрожать, говорит Блистив.

Она пишет, что отнеслась к угрозам серьезно и начала обеспечивать безопасность своих близких. Тем временем водитель зама Пашинского - нардепа Винника - привез и передал в секретариат сравнительную таблица к закону за подписью Пашинского.

"Мне доложили, что этот вариант законопроекта отличается от того, что находился в секретариате", - пишет Блистив. Все это, по ее мнению, является грубым нарушением регламента - ведь законопроект к тому времени уже был рекомендован к принятию Верховной Раде.

Как сообщал УНИАН, 16 июля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины будет расследовать уголовное производство по заявлению руководителя секретариата комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Татьяны Блистив об угрозах физической расправы в ее адрес со стороны народного депутата Украины и председателя этого комитета Сергея Пашинского.

Соответствующее заявление об угрозах она написала на имя Луценко, уголовное производство было зарегистрировано и передано по подследственности в СБУ.

Луценко сообщил, что в ходе расследования производства будут проведены все необходимые следственные действия.

При этом генпрокурор уточнил, что до завершения каникул в Верховной Раде Украины станет ясно, есть ли основания снимать депутатскую неприкосновенность с Пашинского.

Пашинский в свою очередь отрицает обвинения и говорит, что Блистив уличили в воровстве зарплаты.