"Повторите еще раз": главу разведки США насмешила новость о приглашении Путина в Белый дом (видео)

08:01, 20 июля 2018
Мир
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Девид Коутс / REUTERS

Глава национальной разведки Соединенных Штатов Америки Дэниэл Коутс удивился новости о том, что американский президент Дональд Трамп пригласил президента России посетить Вашингтон этой осенью.

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Об этом сообщает NBC News. Во время интервью, узнав об этом от журналистки телеканала, Коутс громко засмеялся. "Повторите, я правильно услышал?",  - переспросил глава нацразведки сквозь смех.

По мнению Коутса, встреча Путина и Трампа в Вашингтоне должна стать "чем-то особенным".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил своему советнику по нацбезопасности ​Джону Болтону пригласить российского президента Владимира Путина в Вашингтон. Очередная встреча глав США и России может состояться уже осенью. 

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Теги: #Коутс#разведка США#Дональд Трамп#Владимир Путин