"Повторите еще раз": главу разведки США насмешила новость о приглашении Путина в Белый дом (видео)

По мнению главы нацразведки, встреча Путина и Трампа в Вашингтоне должна стать "чем-то особенным"

Глава национальной разведки Соединенных Штатов Америки Дэниэл Коутс удивился новости о том, что американский президент Дональд Трамп пригласил президента России посетить Вашингтон этой осенью.

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Об этом сообщает NBC News. Во время интервью, узнав об этом от журналистки телеканала, Коутс громко засмеялся. "Повторите, я правильно услышал?", - переспросил глава нацразведки сквозь смех.

WATCH: Director of Nat'l Intelligence Coats reacts when @mitchellreports informs him that the Trump administration is planning to invite President Putin to the White House:



"Say that again? Did I hear you? Did I hear you? Okay. That's going to be special." pic.twitter.com/fZsbwozZrQ — NBC News (@NBCNews) July 19, 2018

По мнению Коутса, встреча Путина и Трампа в Вашингтоне должна стать "чем-то особенным".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поручил своему советнику по нацбезопасности ​Джону Болтону пригласить российского президента Владимира Путина в Вашингтон. Очередная встреча глав США и России может состояться уже осенью.