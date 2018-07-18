Сеть позабавила реакция Трампа на "факты" Путина (видео)

В сети предположили, что в словах Путина Трамп мог услышать мат на английском.

Видео: Настя TV

В интернете появилось видео с совместной пресс-конференции президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, на котором пользователей позабавила реакция последнего на слово главы РФ "факты".

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"Мы должны опираться на не сиюминутные политические интересы, а на факты" (речь идет о доказательствах "российского следа" на выборах в США - Ред.)", - заявил Путин.

И после произнесенного Путиным слова "факты" Трамп резко разворачивается к нему и пристально смотрит. В сети предположили, что в словах российского президента глава США мог услышать мат на английском.

Ранее в сети обратили внимание на выражение лица супруги президента США Дональда Трампа Мелании после рукопожатия с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.