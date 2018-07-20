Washington Post: Путина пригласили в Белый дом, хотя Вашингтон не успел прийти в себя после Хельсинки

Приглашение российского автократа в Овальный кабинет шокировало Конгресс и американскую разведку, которые еще не успели разобраться с последствиями первой встречи президентов.

Несмотря на шквал критики после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки, президент США Дональд Трамп решил пригласить российского автократа в Белый дом. Так что вторая их встреча может состояться уже осенью, хотя в Вашингтоне еще не успели разобраться с последствиями первой, пишет Washington Post.

«Встреча в Белом доме была бы чрезвычайным усилением легитимности российского лидера, который довольно долго находится в изоляции Запада из-за поведения в Украине, Сирии и других местах, а также из-за вмешательства в американские выборы, которое сделало Трампа президентом. Ни один российский президент не бывал в Белом доме за более чем 10 лет», - пишет издание.

Однако, Трамп попросил советника по национальной безопасности Джона Болтона пригласить Путина. И переговоры об этом "уже ведутся», как сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В свою очередь, американский президент написал в Twitter, что он с нетерпением ждет «вторую встречу». Кремль пока никак не отреагировал на приглашение. Но инициатива застала врасплох и шокировала даже главного разведчика США.

«Что? Скажите ка еще раз?», - удивился директор ЦРУ Дэн Коутс во время Форума по безопасности в Аспене, Колорадо.

«ОК, это будет нечто особенное», - продолжил он.

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Сенатор от штата Аляска республиканец Дэн Салливан тоже отреагировал на приглашение Путина в Вашингтон: «Я бы этого не делал, черта с два».

«Если россияне хотят лучших отношений, поездка в Белый дом им не поможет. Нужно отказаться от вторжений в соседние страны. А еще прекратить вмешиваться в наши выборы», - добавил он.

Сомнительные сигналы от Трампа усилили тревогу в Конгрессе по поводу того, что Белый дом не воспринимает серьезно угрозы со стороны России, в частности перед среднесрочными выборами в США, которые пройдут в этом году.

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Если Путин все же ступит на порог Белого дома, это произойдет впервые за 13 лет. Последний раз он был там аж в 2005 году, когда встречался с президентом Джорджем Бушем-младшим, который поприветствовал его в Восточном крыле со словами: «Мой друг!». Президент Барак Обама тоже приглашал в Вашингтон президента России. В 2010 году он сводил на гамбургеры Дмитрия Медведева.

Идея провести еще одну встречу с Путиным прозвучала на фоне того, как Конгресс растерянно пытается как-то ответить на провал первой. Сенатор-республиканец от Аризоны Джефф Флейк сказал, что такое случается, «если борешься с объективной реальностью на протяжении почти двух лет, называя реальные вещи фальшивками, а фальшивки – реальностью».