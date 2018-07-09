Обыски у главы винницкой ГФС назвали ответом Гройсману на начало борьбы против контрабанды - нардеп

Сегодняшние обыски в квартире главы винницкого ГУ ГФС Руслана Осмоловского связаны с желанием силовых структур отомстить премьер-министру Владимиру Гройсману за масштабную борьбу против контрабанды.

Об этом заявил народный депутат Геннадий Ткачук.

«Ситуация с обысками в винницкой ГФС - это ответ силовиков на масштабную борьбу против контрабанды, которую начал Гройсман. Дело против руководителя винницкой ГФС Руслана Осмоловского было открыто в 2016 году. За это время уже трижды у него устраивали маски-шоу, но ничего не было найдено. Ведь дело полностью выдумано. Силовики по сути и сегодня ничего не нашли - изъяли кредитные карточки, телефон. Я считаю, что сегодняшние действия - это попытка запугать фискальную службу. Команда премьера начала масштабную борьбу с коррупцией на таможне, которую крышевали определенные кланы силовиков. В ответ мы видим прессинг руководителей ГФС. Реанимированы старые, сфабрикованные дела, которые используются как повод для обысков, задержаний и других силовых акций. И я прогнозирую, что это не последняя акция устрашения», - считает депутат.

Напомним, сегодня СМИ сообщили об обысках, которые подразделение «К» СБУ проводит у руководителей винницкой ГФС.