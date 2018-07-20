США выделили $200 миллионов для украинской армии - посольство

Соответствующие структуры Пентагона уже начали процедуры заключения контрактов на поставки военной техники и предоставления услуг для оборонного сектора Украины.

Посольство Украины в США заявляет, что в США приняли решение выделить Украине 200 миллионов долларов на усиление безопасности в 2018 году.

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в США в Facebook.

Читайте такжеПосол США ожидает правосудия в деле убийства Шеремета

"Соединенные Штаты приняли решение о выделении Украине 200 млн долл. на цели усиления безопасности и обороны в 2018-м бюджетном году. Указанные средства будут направлены на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистическое обеспечение и подготовку Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Украинские дипломаты отмечают, что решение Вашингтона о предоставлении Украине 200 млн долл. по линии Пентагона свидетельствует о неизменности позиции США относительно поддержки Украины в ее противодействии российской агрессии и является признанием того, что Киев продолжает последовательное движение по пути реформ сектора безопасности и обороны.

"Соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году", - сообщили дипломаты.