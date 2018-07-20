В МИД анонсировали новый проект резолюции Генассамблеи ООН по оккупированному Крыму

Заместитель министра иностранных дел подчеркивает важность восстановления прав крымскотатарского народа и возвращения полуострова под контроль украинской власти.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет о подготовке нового проекта резолюции для рассмотрения на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по оккупированному РФ Крыму и нарушению Россией прав местного населения.

Об этом Зеркаль сказала в эфире телеканала "5 канал".

"Мы готовим еще одну резолюцию Генеральной ассамблеи по Крыму на конец года", - заявила она.

Также заместитель министра заявила, что для Украины основным является восстановление прав крымскотатарского народа и возвращение полуострова под контроль украинской власти.

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Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2017 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций одобрила обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)», «за» проголосовали 70 стран. "Против" проголосовали 26 стран, "воздержалось" - 76.

В частности, в резолюции подтверждается, что между Украиной и Россией существует вооруженный конфликт.

Также в документе осуждается «ретроактивное применение РФ своих законов на оккупированной территории, а также принудительный перевод граждан Украины в российское гражданство».

Высказывается требование, чтобы Россия выполнила промежуточное решение Международного суда ООН по восстановлению прав и свобод граждан Украины на полуострове. Выражается призыв, чтобы российская оккупационная власть обеспечила на полуострове образовательный процесс на украинском и крымскотатарском языках.

Кроме того, осуждается отсутствие доступа в Крым для Мониторинговой миссии ООН по правам человека, несмотря на соответствующий мандат миссии, а также содержится просьба подготовить второй тематический отчет по Крыму до конца 72-й сессии Генассамблеи ООН (сентябрь 2018 года), а также просьба информировать 37-ю сессию Совета ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Крыму.