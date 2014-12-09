В Украине планируется создать Государственное бюро расследований - Яценюк
13:22, 09 декабря 2014Политика
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Ключевым заданием правительства будет образование Государственного бюро расследований.
Арсений Яценюк / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил, открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
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"Также ключевым заданием для правительства вместе с президентом Украины будет создание Государственного бюро расследования. В соответствии с принятым законом, прокуратура лишается функций общего надзора и следствия. И Государственное бюро расследований возьмет на себя функции независимого следственного органа по соответствующим составам преступления", - сказал Яценюк, говоря о концепции реформы Министерства внутренних дел Украины.
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