Начальник Генштаба: В Иловайской трагедии нужно понять – это был выход или прорыв

Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос , чувствует ли он свою вину за события в Иловайске, в районе Саур Могилы и других, передает «Украинская правда».

"Я чувствую вину за все потери в ходе АТО. В какой мере, в моральном или каком-то другом плане - это вопрос к соответствующим структурам", - сказал он.

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Муженко добавил, что несколько раз был в прокуратуре на допросе в связи с трагедией в Иловайске, однако не сообщил почти никакой информации об этом.

"Если вы хотите комментарий, то я лично считаю, что для того, чтобы оценивать Иловайскую трагедию с любой стороны необходимо разобраться и дать оценку действиям, а также определиться с понятиями - это был выход, это был прорыв. На этом ставлю точку и больше не комментирую", - сказал он.