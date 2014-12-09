Начальник Генштаба: В Иловайской трагедии нужно понять – это был выход или прорыв
Начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что чувствует лично вину за каждую жизнь, потерянную во время проведения АТО.
Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос , чувствует ли он свою вину за события в Иловайске, в районе Саур Могилы и других, передает «Украинская правда».
"Я чувствую вину за все потери в ходе АТО. В какой мере, в моральном или каком-то другом плане - это вопрос к соответствующим структурам", - сказал он.
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Муженко добавил, что несколько раз был в прокуратуре на допросе в связи с трагедией в Иловайске, однако не сообщил почти никакой информации об этом.
"Если вы хотите комментарий, то я лично считаю, что для того, чтобы оценивать Иловайскую трагедию с любой стороны необходимо разобраться и дать оценку действиям, а также определиться с понятиями - это был выход, это был прорыв. На этом ставлю точку и больше не комментирую", - сказал он.