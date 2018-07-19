Холодницкий посоветовал Сытнику "поучить матчасть"

Так он прокомментировал возражения Сытника на заключение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, в котором предлагается не освобождать Холодницького, а только сделать ему выговор.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий упрекнул директора Национального антикорбюро Артема Сытника, что тот плохо знает законодательство. Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде". "Пану Сытнику стоит разъяснить, что законодательство не предусматривает такого элемента, как возражение на вывод члена КДКП", - заявил председатель САП. Читайте такжеСытник рассказал об угрозах в адрес детективов НАБУ со стороны Холодницкого Так он прокомментировал требование Сытника к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров уволить Холодницкого, а не просто делать ему выговор. "Рекомендую директору НАБУ поучить матчасть", - добавил руководитель Антикоррупционной прокуратуры. Как сообщалось, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник направил в КДКП возражение на вывод, который рекомендует ограничиться выговором в отношении Холодницкого.

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