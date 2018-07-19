Холодницкий посоветовал Сытнику "поучить матчасть"

17:51, 19 июля 2018
Политика
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Холодницкий послал Сытника "учить матчасть" / фото УНИАН

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий упрекнул директора Национального антикорбюро Артема Сытника, что тот плохо знает законодательство.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

"Пану Сытнику стоит разъяснить, что законодательство не предусматривает такого элемента, как возражение на вывод члена КДКП", - заявил председатель САП.

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Так он прокомментировал требование Сытника к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров уволить Холодницкого, а не просто делать ему выговор.

"Рекомендую директору НАБУ поучить матчасть", - добавил руководитель Антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщалось, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник направил в КДКП возражение на вывод, который рекомендует ограничиться выговором в отношении Холодницкого.

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Теги: #Назар Холодницкий#Артем Сытник