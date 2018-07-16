Луценко рассказал, когда именно решится судьба Холодницкого на посту главы САП

По его словам, заседание комиссии по делу руководителя САП состоится 24 июля.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решит судьбу руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого 24 июля.

Об этом он сообщил на брифинге 16 июля, пишет "Украинская правда".

"Судьбу Холодницкого решит КДКП без давления Генпрокурора. В этом случае я буду только ходатайствовать, но решение будет принимать комиссия", - сказал Луценко.

По его словам, заседание комиссии по делу руководителя САП состоится 24 июля.

Луценко также комментировал пикет, где люди выступали против закрытия дела рюкзаков Авакова.

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Генпрокурор заявил, что у людей есть полное право на волеизъявление, тем более, что решение о закрытии дела принимал не Холодницкий, а другой прокурор.

Как сообщалось, в подготовленном, но еще не принятом заключении комиссии прокуроров в отношении руководителя САП Назара Холодницкого рекомендуется наложить на него выговор и не увольнять.

Активисты возмутились, что комиссия прокуроров собирается пожалеть Холодницкого.

30 марта генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификацийно-дисциплинарную комиссии прокуроров рассмотреть снятие с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

В мае Холодницкий заявил, что написал 16 страниц объяснений на жалобы НАБУ и ГПУ.