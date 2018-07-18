Полиция возбудила дело из-за облитого зеленкой Шабунина под зданием САП

В ведомстве заверили, что по результатам расследования действиям участников этих событий будет дана правовая оценка.

По фактам столкновений, произошедших 17 июля у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры на ул. Исаакяна, в том числе с использованием зеленки в отношении председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулигантство) УК Украины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, расследование будет проводить Шевченковское управление полиции Нацполиции города Киева.

Также в прокуратуре напомнили, что по факту хулиганских действий, совершенных группой лиц, ворвавшихся в помещение НАБУ на ул. Василия Сурикова, повредив при этом входную дверь и внешние ролеты, зарегистрировано уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 296 УК Украины.

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Досудебное расследование в данном уголовном производстве поручено Соломенскому УП НП в г.Киеве.

«Органами столичной прокуратуры будут приниматься все меры для обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования этих преступлений. По результатам расследования действиям участников этих событий будет дана законная правовая оценка", - заверили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в Киеве возле здания САП активисты Центра противодействия коррупции и Автомайдана провели акцию с требованием к руководителю антикоррупционного ведомства Назару Холодницкому подать в отставку. Перед началом акции злоумышленники облили зеленкой председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, а также бросили в него несколько тортов в упаковках торговой марки «Рошен». У Шабунина - химический ожог глаз.

В этот же день в здание НАБУ на ул. Василия Сурикова, 3 в Соломенском районе Киева ворвались неизвестные и повредили имущество. В НАБУ не исключают, что нападение на здание ведомства является провокацией со стороны представителей определенных политических сил.

Сегодня, 18 июля, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook, что поручил зарегистрировать уголовное производство по факту вчерашних событий возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Луценко считает, что пора прекратить «ватную традицию» использовать зеленку против оппонентов.