Луценко поручил открыть уголовное производство из-за облитого зеленкой Шабунина

11:34, 18 июля 2018
Политика
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Прокуратура должна зарегистрировать уголовное производство по факту нападения на Шабунина / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на столкновения у здания САП 17 июля, поручив столичной прокуратуре открыть уголовное дело.

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«Поручил столичной прокуратуре пересмотреть квалификацию событий и зарегистрировать уголовное производство», - написал он в Facebook.

«Считаю, что пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов.

Это не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного правонарушения, но и подло», - подчеркнул генпрокурор.

Напомним, в декабре 2013 года Луценко и его жена сами пострадали от нападения с зеленкой на Евромайдане в Харькове.

Как сообщал УНИАН, 17 июля, активисты "Центр противодействия коррупции" и Автомайдана пикетировали Специализированную антикоррупционную прокуратуру с требованием к руководителю антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому подать в отставку.

Перед акцией злоумышленники облили Шабунина зеленкой, а также бросили в него несколько тортов в упаковках торговой марки «Рошен». Шабунин результате нападения под САП получил химический ожог глаз.

Полиция задержала двух нападавших на Шабунина, однако признаков уголовного нарушения в их действиях не увидела. На нападавших составили два админпротокола по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство" (наказывается штрафом, исправительными работами или арестом на срок до пятнадцати суток).

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Теги: #Луценко#Шабунин