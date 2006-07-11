Вечернее заседание ВР возобновилось... и ушло на перерыв

Вечернее заседание парламента возобновилось.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ информировал депутатов об итогах встречи с Президентом, но выступление сопровождали громкоговорители.

В работе Верховной Рады Украины был объявлен 15-минутный перерыв для печати бюллетеней для голосования по кандидатуре первого заместителя председателя парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель счетной комиссии представитель Партии регионов Ярослав СУХИЙ рассказал, что из-за неявки представителей БЮТ и «Нашей Украины» - членов счетной комиссии, в том числе экс-председателя комиссии Евгения ШАГО и его заместителя Рефата ЧУБАРОВА счетная комиссия приняла решение переизбрать руководство комиссии и председателем комиссии был избран Я.СУХИЙ, а его заместителем коммунист Петр ЦЕБЕНКО. За Я.СУХОГО проголосовали 12 из 22 членов комиссии.

После этого Я.СУХИЙ предложил депутатам принять форму бюллетеня для голосования по кандидатуре первого вице-спикера, в который предлагалось внести одну фамилию – члена фракции коммунистов Адама МАРТЫНЮКА. Это решение поддержал 241 народный депутат из 243 зарегистрированных в зале.

После этого и был объявлен перерыв для печатания этих бюллетеней.