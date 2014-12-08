В Европейском парламенте пройдет «украинский день»

Как сообщили сегодня УНИАН в Брюсселе в миссии Украины при ЕС, утром начнет работу однодневная конференция «Украина как тест на европейскую солидарность», которая откроется приветственной речью президента ЕП Мартина Шульца.

В миссии отметили, что это мероприятие проходит под патронатом Шульца при содействии миссии Украины при ЕС, а организаторами являются польский Фонд Бронислава Геремека, отдельные депутаты Европарламента, Польско-Литовский общественно-политический форум.

Среди докладчиков конференции, кроме президента Европарламента, заявлены председатель комитета по вопросам иностранных дел Элмар Брок, лидер фракции «зеленых» Ребекка Хармс. С украинской стороны - народные депутаты Ирина Геращенко, Мустафа Найем, лидеры крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров. Кроме того, в мероприятии примут участие представители политологических центров Евросоюза, волонтерских движений из Украины, России, Польши, Литвы и Германии.

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«Украинский день» в Европарламенте продолжится открытием фотовыставки «Донбасс: Война и Мир». Выставка подготовлена украинскими репортерами.

В Европарламенте также будет представлена первая часть документального фильма Кристины Бондаренко «Украина. Выжить в огне» - «После освобождения», который рассказывает о тысячах свидетелей российской агрессии на Донбассе, страданиях и испытаниях гражданского населения в зоне конфликта.